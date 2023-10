Presidente da Cesan recebe troféu de reconhecimento pela sustentabilidade

today4 de outubro de 2023 remove_red_eye177

Na tarde desta terça-feira (03), durante a Feira Nacional de Saneamento (Fenasan), realizada em São Paulo, o presidente da Cesan, Munir Abud, recebeu um troféu de reconhecimento pela Associação Brasileira de Tecnologias Não Destrutivas (ABRATT).

A entrega do prêmio teve como objetivo destacar empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável do país, por meio da aplicação de métodos não destrutivos.

A Cesan foi reconhecida pela dedicação em promover práticas sustentáveis no setor de saneamento, contribuindo assim para o avanço da empresa de forma ecologicamente responsável. A premiação foi entregue pela ABRATT, da qual a Cesan é associada.

“Na Cesan valorizamos a utilização de métodos não destrutivos (MND) em nossas operações. Reconhecemos que essa abordagem não apenas nos permite realizar nosso trabalho de forma eficaz, mas também oferece benefícios significativos para nossas comunidades e o meio ambiente. Este reconhecimento da ABRATT é um testemunho do nosso esforço contínuo para um futuro mais sustentável”, afirmou Munir Abud.

Estiveram presentes no evento o diretor Operacional, Thiago Furtado; o diretor de Relações Institucionais, Júnior Abreu; a diretora de Engenharia e Meio Ambiente, Kátia Côco, além de outros 45 empregados.