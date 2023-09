PRES. KENNEDY | Cras entrega kits bebês para gestantes em ação de promoção social

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Presidente Kennedy realizou, nesta quarta-feira (20), a entrega de kits bebês para as gestantes do município. A ação foi realizada por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, que tem como objetivo promover o acesso aos direitos e serviços básicos, bem como promover a inclusão social e a autoestima das gestantes.

As gestantes foram atendidas individualmente e receberam um kit completo com 35 itens, dentre eles carrinho de bebê, trocador, bolsa, toalhas, body, calças, cobertor, lençóis, macacão, fraldas, dentre outros.

“Essa ação é de suma importância para as gestantes que estão em situação de vulnerabilidade social. O kit irá auxiliar no cuidado com o bebê e também contribuirá para a inclusão social dessas mulheres”, destacou o secretário de Assistência Social, Tancredo Almeida.

O PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

O projeto com as gestantes tem por finalidade o acesso aos direitos e serviços básicos das mulheres cadastradas, bem como também oferecer informações e conhecimentos dos seus direitos, promover a inclusão social e trabalhar a autoestima.