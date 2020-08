Preso namorado de comerciante morta de Guarapari

Foi preso no final da noite de ontem, 21, em Venda Nova do Imigrante, o namorado da comerciante Euzinéia Loyola, de 50 anos, que foi encontrada morta dentro da piscina de um sítio da família, após os dois terem saído juntos. Alex de Almeida Barros, 42 anos, teria fugido de Guarapari depois do crime.

Um fato que chamou a atenção dos familiares, foi que Alex teria sido o último a se encontrar com Euzinéia, e depois não foi mais encontrado na cidade e nem atendia as ligações da família.

O mandado de prisão do suspeito foi expedido ontem (21) pela 2ª Vara de Anchieta e vai ouvir o namorado para esclarecer os fatos.

A vítima, que era dona de uma loja de roupas e morava em Guarapari, foi encontrada por um vizinho do sítio em Guaimbê, no interior de Anchieta.

Fonte A Tribuna