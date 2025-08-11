Presos vão confeccionar uniformes para alunos da rede estadual

Iniciativa do governo estadual, inspirada em projeto de Gandini, vai distribuir kit completo de uniforme a alunos do ensino médio e utilizar mão de obra prisional na confecção

O governo do Estado anunciou, nesta segunda-feira (11), no Dia do Estudante, que 800 mil novos uniformes escolares serão confeccionados por 150 internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha I e distribuídos gratuitamente a cerca de 200 mil alunos do ensino médio da rede pública estadual a partir de 2026.

A medida atende ao Projeto de Lei nº 356/2023, do vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que prevê a entrega de kit completo — com duas camisas, calça e bermuda tactel — sem custo para os estudantes.

Hoje, cada peça de uniforme pode custar até R$ 45, valor que pesa no orçamento de muitas famílias. A produção ficará a cargo do Programa Costurando o Futuro, parceria entre as secretarias estaduais de Educação (Sedu) e de Justiça (Sejus), que além de gerar economia para o governo, garante capacitação profissional e renda aos detentos, favorecendo a ressocialização.

“As políticas públicas precisam funcionar e é importante que sejamos justos. Os detentos estão pagando por um erro que cometeram, mas recebendo a oportunidade de aprender um ofício para, quando deixarem o sistema prisional, terem uma segunda chance”, destacou o governador Renato Casagrande.

O deputado Gandini comemorou a adoção da proposta. “Quando protocolei esse projeto, pensei nos milhares de alunos que enfrentam dificuldades para ter um uniforme digno. Fiquei muito feliz porque o governador garantiu que a minha proposta vai virar política pública. Agora, com o anúncio de que os detentos vão ajudar na confecção, é unir o útil ao agradável. É mudança de vida”, afirmou.

O novo modelo de uniforme foi escolhido após uma ampla consulta pública. Mais de 26 mil pessoas participaram da votação, que envolveu estudantes, professores, gestores escolares, pais e responsáveis. O processo começou em 26 de abril, com uma maratona criativa no HUB ES+, em Vitória, reunindo 40 participantes entre alunos de cursos técnicos em design e moda, profissionais das áreas de artes visuais e servidores da Sedu.

Quatro modelos finalistas foram selecionados a partir dos protótipos desenvolvidos no evento e submetidos à votação on-line entre 12 e 28 de maio, no site da Sedu. O design vencedor, apresentado no Palácio Anchieta durante um desfile, valoriza identidade, conforto, praticidade e senso de pertencimento, substituindo a tradicional diferenciação por cores por um visual moderno, funcional e inclusivo.

crédito Gleberson Nascimento