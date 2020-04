Primeiro caso de COVID-19 confirmado em Marataízes

today20 de abril de 2020 remove_red_eye58

A Prefeitura de Marataízes confirma o primeiro caso de Coronavírus no município no fim da tarde desta segunda-feira (20). Além do caso confirmado tem outras duas suspeitas da Covid-19 em investigação.



De acordo com o novo boletim, expedido hoje, dia 20 de abril, às 16h, pela Secretaria Municipal de Saúde, através do setor da Vigilância Epidemiológica (VE), o quadro atual do acompanhamento dos casos suspeitos segue da seguinte forma:



20 notificações.

02 em investigação.

17 resultados negativos.

01 caso confirmado.



O caso confirmado trata-se de um paciente que reside no Estado do Amapá, possui família em Marataízes e procurou atendimento no município e foi testado POSITIVO para COVID-19.



Todos os procedimentos para garantir a recuperação da saúde da paciente estão sendo adotados.

* Os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.