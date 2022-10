Processo seletivo da Secretaria de Educação de Cachoeiro de Itapemirim tem suspensão temporária

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro informa que o processo seletivo simplificado referente aos editais nº 03, 04 e 05/2022 está suspenso, temporariamente, para ajustes no sistema de inscrição.

As adequações estão sendo feitas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) para que as inscrições sejam restabelecidas o mais breve possível.

A reabertura e o cronograma atualizado do processo seletivo serão informados no portal da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br), na área reservada a ele – acessível pelo banner na página principal ou pela opção “Editais”, no menu “Transparência”.