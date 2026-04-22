Procon autua posto de combustíveis por irregularidade em Cachoeiro

today22 de abril de 2026 remove_red_eye32

Uma ação de fiscalização do Procon de Cachoeiro de Itapemirim identificou irregularidades em um posto de combustíveis localizado no bairro Coramara, durante operação realizada nesta terça-feira (21).

A atividade foi motivada por uma denúncia que circulou nas redes sociais, levando a equipe do órgão a realizar uma inspeção in loco no estabelecimento. Durante a fiscalização foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento.

De acordo com o Procon, foi constatada irregularidade no bico de número 9 — justamente o alvo da denúncia. O equipamento, inclusive, já se encontrava previamente lacrado pelo próprio proprietário do posto.

Diante da infração, o fornecedor foi autuado pelo órgão de defesa do consumidor. Além disso, o estabelecimento foi notificado a apresentar justificativas sobre os preços dos combustíveis praticados, já que o Procon mantém uma fiscalização contínua em todos os postos do município para coibir possíveis aumentos abusivos.

A denúncia também foi encaminhada ao IPEM, para que sejam realizadas análises técnicas e mecânicas nos equipamentos.

O Procon de Cachoeiro destacou que há anos realiza fiscalizações frequentes no setor de combustíveis, verificando desde possíveis aumentos sem justa causa até a conferência de notas fiscais, transparência nas informações ao consumidor e práticas comerciais, incluindo vendas por aplicativos.

Recentemente, as ações foram intensificadas com operações conjuntas envolvendo a Comissão de Combustíveis da Câmara Municipal, além de parcerias com a ANP, o Procon Estadual e o próprio IPEM, abrangendo a qualidade, procedência e funcionamento das bombas.

O órgão também informou que mantém diálogo com o CADE e o Ministério Público, aos quais já foram encaminhadas informações sobre fiscalizações recentes no município.

Por fim, o Procon reforça que os consumidores têm o direito de exigir, diretamente nos postos, a realização de testes de volume e qualidade dos combustíveis — procedimentos que devem ser feitos obrigatoriamente na presença do cliente.