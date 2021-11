Procon de Marataízes notifica e orienta empresas alimentícias

O Procon de Marataízes está percorrendo os estabelecimentos comerciais do gênero alimentício para orientar e notificar os mesmos para que apresentem ao órgão, quinzenalmente, os preços dos produtos da Cesta Básica com o objetivo de levar informações aos consumidores.

A ação visa levar uma melhor dimensão do custo dos produtos, mostrando quais estão em alta e quais estão em queda, e desta forma terem a oportunidade de fazer um melhor controle doméstico de suas despesas.

A cotação inicialmente será realizada sobre 28 produtos, relacionados entre alimentícios, material de limpeza, e higiene pessoal. São eles: arroz, feijão, açúcar, pó de café, farinha de trigo, sal, leite, ovos, margarina, extrato de tomate, óleo de soja, leite em pó, macarrão, biscoito, carne, frango, salsicha, linguiça, queijo, papel higiênico, creme dental, sabonete, absorvente, sabão em pó, sabão em barra, água sanitária e detergente. Os dados serão tabulados e o levantamento será divulgado pelo Procon todos os dias 1º e 15 de cada mês.

É importante ressaltar que a tabela é uma pesquisa de informação ao consumidor. O fornecedor não estará impedido de realizar as alterações dos valores dos produtos, no entanto é necessário que todos os estabelecimentos notificados prestem esse esclarecimento público, conforme solicitado no Ofício Circular do Procon, tendo em vista que essa ação está fundamentada no artigo 33, §2º do Decreto Federal 2.181/97.



O estabelecimento que não tiver recebido o ofício, e desejar participar, poderá ter acesso a planilha com a listagem dos produtos cotados no site da Prefeitura de Marataízes, no link do Procon (https://www.marataizes.es.gov.br/pagina/ler/1102/tabela-de-preco-cesta-basica).

As tabelas deverão ser encaminhadas ao órgão até os dias 10 e 25 de cada mês, através do e-mail: [email protected] – qualquer dúvida poderá ser esclarecida no telefone (28) 3532-1317.