Procon Serra reduz dívida de consumidora em mais de R$ 14 mil

11 de novembro de 2021

De janeiro a outubro de 2021, o Procon Serra realizou mais de 3.500 atendimentos dos mais variados tipos, desde simples consultas para tirar dúvidas a reclamações que resultaram em reduções significativas de dívidas de consumidores. Foi o caso de dois atendimentos, um a respeito de uma empresa fornecedora de energia elétrica e outro para uma companhia de abastecimento de água e esgoto.

O primeiro beneficiou uma moradora de Serra Dourada II, que após dar entrada junto ao Procon Serra, conseguiu reduzir em mais de 98% a dívida que tinha com a empresa de energia. Após a revisão da dívida, solicitada à empresa pelo órgão de defesa do consumidor, o débito da moradora caiu de R$ 14.562,16 para R$ 190,28.

No outro atendimento, uma moradora de Jardim Carapina reclamou a respeito de uma conta de água de R$ 3.466,32, valor, segundo ela, incompatível com o consumo da residência.

O Procon Serra acionou a empresa concessionária de abastecimento de água e solicitou a revisão da fatura contestada, bem como uma inspeção no local para apuração de irregularidades na leitura do hidrômetro. Ao fim do processo, a conta de R$ 3.466,32 passou por uma redução de mais de 95%, caindo para R$ 142,21.

“É sempre importante que o consumidor fique atento ao valor da fatura e procure o Procon Serra caso perceba um aumento significativo, sem ter um motivo como vazamento ou consumo excessivo tanto de água quanto energia”, destaca a diretora do Procon Serra, Janaína Ferreira.

Atendimento

O Procon Serra funciona das 8 às 17 horas e está situado no Pró-cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe, com atendimento realizado por meio de agendamento pela internet. Para isso, basta acessar o link http://agendamento.serra.es.gov.br/ e seguir os passos necessários para marcar a data e horário do atendimento.

Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para o telefone (27) 3252-7243. Denúncias podem ser feitas pelo número (27) 3252-7242.

