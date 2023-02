PRODES: inscrições para bolsa de estudos já estão abertas em Presidente Kennedy

A Secretaria Municipal de Educação, através da Comissão do Programa de Desenvolvimento do Ensino técnico, superior e pós-graduação de Presidente Kennedy (PRODES/PK), informa que as inscrições para o cadastro de bolsa de estudos para o 1º semestre de 2023 estão abertas e vão até 03/03/2023.

Para os cursos de graduação serão ofertadas 100 vagas, já para os cursos de pós-graduação serão oferecidas 35 vagas nas modalidades lato sensu e stricto sensu, conforme relacionado no Edital. Para os cursos técnicos não haverá delimitação de vagas.