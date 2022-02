Produtores e técnicos participam de curso sobre enxertia de cacaueiro em Anchieta

Com o objetivo de orientar os produtores rurais na produção de mudas e aplicação correta da enxertia na cacauicultura, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Anchieta promoveu esta semana um curso de enxertia de cacau. Participaram produtores, professores da Escola Família Agrícola de Olivânia e técnicos da pasta.

O curso foi realizado em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Com aulas teóricas e práticas, a capacitação ocorreu em lavouras de Córrego da Prata e Alto Joeba, no interior do município. Durante as aulas foi ressaltada a importância da enxertia no cacaueiro, tipos de enxertia, colheita e preparo de hastes.

Para o titular da pasta, Fabiano Mezadri, os participantes serão multiplicadores da técnica e irão contribuir para melhoria genética das plantas cultivadas no município.