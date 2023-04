Produtores rurais de Vila Velha vão fornecer alimentos para merenda escolar

Esta quarta-feira (19) foi marcada pela assinatura dos primeiros contratos de fornecimento de alimentos produzidos por pequenos agricultores familiares e empreendedores rurais de Vila Velha, para garantir merenda escolar de boa qualidade às unidades municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), durante o ano letivo de 2023.

Os senhores Jorge Effigen e Laércio Atanásio, ambos moradores da zona rural de Vila Velha, assinaram contrato com a prefeitura de Vila Velha, para juntos fornecerem um total de 7,2 toneladas de banana prata, 6 toneladas de abóbora e 1 tonelada de mandioca para a merenda escolar da rede municipal. Os alimentos produzidos em suas propriedades vão atender – de forma direta e sem intermediários, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) – parte das necessidades nutricionais dos alunos matriculados nas unidades da PMVV.

Para esclarecer dúvidas sobre a Chamada Pública do PNAE de 2023, o secretário de Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Vila Velha, Everaldo Colodetti, esteve na zona rural do município com membros de sua equipe, visitando e orientando os agricultores acerca deste processo. Segundo ele, as propostas inscritas foram selecionadas pela Diretoria de Compras Governamentais da PMVV, de acordo com os critérios do Edital.

Prioridade

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, adiantou que o valor total envolvido no Edital do PNAE para 2023 – de R$ 2.563.560,06 – vem atraindo a atenção de fornecedores de todas as regiões do Espírito Santo. “Mas neste edital, Vila Velha está dando prioridade aos pequenos agricultores familiares do próprio município, que estão sendo tratados com especial atenção por nossas equipes”, adiantou ele.

E Arnaldinho completou: “aderindo ao PNAE, nossos produtores dispensarão os ‘atravessadores’ e poderão vender seus produtos de forma direta e antecipada, o que contribuirá para o aumento de suas receitas e de suas margens de lucro. Isso certamente incentivará uma maior geração de emprego e renda no campo, com sustentabilidade e segurança”, afiançou o prefeito.

