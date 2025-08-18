Professor de Iconha se torna lenda do boxe e busca popularizar modalidade

O município de Iconha ganhou um novo capítulo em sua história esportiva com a conquista inédita do professor e atleta de boxe, Rômulo Pinto Sabino, que recentemente se tornou campeão estadual na categoria peso pesado. O título foi obtido em evento oficial da Associação de Pugilismo e Lutas do Espírito Santo, que contou com a presença do presidente da Federação Espírito-Santense de Boxe (FESBOXE), Rômulo Agulha, atuando como árbitro da luta.

Com um cartel de 18 vitórias e apenas 2 derrotas, o atleta consolidou-se como referência no boxe capixaba. Além das conquistas dentro do ringue, Rômulo também se destaca como professor, atuando na FESBOXE, na Federação de Esporte de Contato do Espírito Santo (FECAP) e em sua equipe, a RSFIGHT. Seu trabalho busca popularizar o boxe em Iconha e região, tanto no alto rendimento quanto na forma recreativa e educacional.

Uma das iniciativas do professor é levar a modalidade para dentro das escolas, apresentando o esporte como ferramenta de desenvolvimento físico, mental e de defesa pessoal. O reconhecimento pelo feito histórico também chegou à Câmara de Vereadores de Iconha, que prestou homenagem ao atleta pela conquista inédita para a cidade.

Rômulo destaca que seu objetivo agora é preparar novos talentos iconhenses para disputar títulos na modalidade, fortalecendo ainda mais a presença do boxe no Espírito Santo.