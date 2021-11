Professor morto em Guarapari queria doar o cabelo para criança com câncer

De acordo com informações de familiares do professor de educação física, Raul Giovanelli, que foi morto na manhã deste domingo (31) na Praia do Riacho, ele queria doar seu cabelo para ajudar uma criança com câncer. Ele cortou o cabelo em fevereiro deste ano.

Raul, que era bastante alegre e extrovertido, tinha mais de 11 mil seguidores no Instagram e, antes de ser assassinado, ele registrou e publicou em seu story o último passeio de bicicleta.

O corpo do rapaz será velado e enterrado em Guarapari nesta segunda-feira, dia 01.



Crime

O professor de educação física, Raul Giovanelli, de 27 anos, foi morto nesta manhã na ciclovia da Praia do Riacho, em Guarapari.



De acordo com as primeiras informações, ele estava de bicicleta na ciclovia, percurso que fazia todos os dias, quando foi abordado por um criminoso que também estava de bicicleta e acabou levando um tiro no peito. O rapaz morreu no acostamento às margens da Rodovia do Sol, na ES 060. E ainda: antes de matar o professor, o ladrão já tinha levado um cordão e uma pulseira de outro homem.



Ainda existe a possibilidade de Raul ter recusado entregar a bicicleta e entrado em luta corporal com o assaltante, que atirou.



O crime está sendo investigado como latrocínio, roubo seguido de morte e até o momento ninguém foi preso.