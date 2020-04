Profissionais da saúde de Anchieta irão passar por testagem do Covid-19

Profissionais da saúde de Anchieta irão passar por exames de testagem rápida para detecção do novo coronavírus (Covid-19). A Prefeitura Municipal de Anchieta, por meio da Secretaria de Saúde, irá realizar os exames em todos profissionais da rede conforme orientação do Ministério da Saúde (MS).

A Secretaria de Saúde adquiriu os testes rápidos com o recurso de R$ 90 mil oriundo do Poder Judiciário do município, destinado para ser utilizado exclusivamente para aquisição de produtos, equipamentos e materiais de proteção para os profissionais da saúde. Os testes já iniciaram hoje (08) pelo Pronto Atendimento Municipal, ESF I, NASF e Hospital e Maternidade Anchieta.

No documento que informava a decisão da destinação de recursos para o município, o juiz da 2ª vara de Anchieta, Dr. Carlos Henrique Cruz de Araújo Pinto, afirmou que o destino do aporte financeiro é exclusivamente para compra de equipamentos que irão garantir a segurança dos profissionais da saúde, conforme constava na solicitação feita pela prefeitura.

“…Defiro o pedido de liberação das verbas no total de R$ 90 mil, saldo existente na conta, para aquisição dos materiais mencionados no item 3, dentre os quais aquisição de testes rápido para COVID-19…”, menciona no ofício enviado à prefeitura.

Segundo o Poder Judiciário, o recurso destinado à Saúde é oriundo de cumprimentos de pena em ações criminais, quando a pessoa é condenada em processos de menor potencial ofensivo. Os valores ficam depositados em uma conta do judiciário, que geralmente repassa para entidades e associações que desenvolvem projetos sociais.

Os testes serão realizados no Laboratório Municipal e, conforme a secretária da pasta, Jaudete Frontino De Nadai, seguirão um cronograma pré-estabelecido. “Iremos testar todos os profissionais que trabalham na secretaria de Saúde, os que atuam na Guarda Municipal, os que trabalham como salva-vidas, os fiscais da fazenda, da Defesa Civil Municipal e os profissionais do Hospital e Maternidade Anchieta (Mepes)”, detalhou.

Ainda de acordo com a secretária, “a estratégia para testagem dos profissionais foi deliberada em reunião com a equipe técnica da secretaria de Saúde, representantes do Hospital e Maternidade Anchieta e a Equipe Médica que dá apoio técnico à da secretaria Municipal de Saúde, composta pelos médicos Dr. João Marcos de Oliveira Filho, Dr. Marcos Quina Bettencourt Alves e Drª Constance Schuwartz”.

De acordo com um levantamento da Secretaria de Saúde, o município está investindo inicialmente cerca de R$ 500 mil com aquisição de equipamentos, materiais de proteção, testes rápidos, locação de respiradores e outros produtos para enfrentar a pandemia do Covid-19 no município.