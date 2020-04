Profissionais de saúde precisam estar atentos para também se proteger contra o coronavírus

Por conta do avanço nos casos de infecção por coronavírus no país, os profissionais da área da saúde estão cada vez atuantes da linha frente de combate à doença. Apesar de estarem quase sempre com todas condições necessárias para se proteger contra o coronavírus é preciso não esquecer que a doença está por todo lugar. Por isso, médica pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), Patrícia Canto Ribeiro, dá dicas para que esses profissionais se protejam quando estiverem fora do ambiente de trabalho.

“Os profissionais de saúde, durante o seu horário de trabalho, usam equipamentos de proteção individual próprios, que devem ser usados em locais em que existem realmente atendimento aos pacientes. Eles já usam roupas especiais, usam toucas, máscaras, óculos, eles usam viseiras para se proteger. Ao sair desse ambiente, esses materiais são descartáveis, alguns são higienizados, mas aqueles que não são, são descartados. Eles também tem que ter cuidado com a higienização das mãos. Se for possível ter um local onde ele pode trocar de roupa e não ir para casa com a mesma roupa que ele usou durante o plantão, durante o atendimento, seria interessante. Ao chegar em casa é a mesma coisa, não entrar com aquele sapato trocar imediatamente a roupa, colocar para lavar, tomar um banho”.

Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, entre outros. Por isso, não abra mão da distância mínima de 2 metros entre você e as outras pessoas nos estabelecimentos comerciais, além do uso de máscara. Lave bem as mãos e faça uso do álcool em gel depois de manusear objetos e equipamentos. A melhor forma de evitar o coronavírus é se protegendo.