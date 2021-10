SAMARCO | Programa Força Local capacita 65 empresas no ES e MG

Fornecedores de Minas Gerais e Espírito Santo se desenvolvem e qualificam seus negócios por meio de ação do Força Local, da Samarco

O Programa Força Local, da Samarco, encerrou, nessa segunda-feira (25), o primeiro ciclo do pilar do Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores. A iniciativa promoveu ações visando contribuir com desenvolvimento dos fornecedores locais dos municípios que recebem a Samarco em Minas Gerais e no Espírito Santo, além de garantir melhorias de processos integrados de gestão. Ao todo, foram capacitadas 65 empresas em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Durante um ano, os empresários participaram de palestras e seminários, e receberam consultorias e orientações de como fomentar o crescimento do negócio, qualificar tecnicamente os empregados para melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços das suas empresas. Os encontros abordaram planejamento estratégico, saúde e segurança do trabalho, gestão financeira e de pessoas, gerenciamento de projetos, entre outros.



A gerente de Suprimentos da Samarco, Ailana Vilela, destacou o protagonismo das empresas e a importância da capacitação. “O programa contribuiu para os processos e gestão das empresas, alcançando resultados significativos. A qualificação e o desenvolvimento devem ser constantes, e esse programa foi apenas a primeira etapa”, disse.



A coordenadora do programa Força Local, Elisângela Toledo, ressaltou que “os resultados alcançados contribuem para que os fornecedores se tornem mais competitivos, prontos e preparados para atender não apenas a Samarco, mas todo o mercado, impulsionando a economia local”.



Potencial das empresas

Os resultados do primeiro ciclo do pilar do Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores demonstraram a evolução e atuação dos fornecedores. Foram capacitadas 65 empresas, realizadas 148 assistências técnicas presenciais, 216 assistências técnicas virtuais e 1 rodada de negócios, 164 atendimentos aos fornecedores locais.



Para Maria Izabela Morais, da DM Extintores, de Guarapari, a capacitação foi importante e fortaleceu a empresa ainda mais em um momento de pandemia. “Agradecemos a Samarco e aos parceiros pela iniciativa. No meio da pandemia a nossa empresa contratou e inovou, e hoje temos certeza que estamos preparados para atender uma grande empresa como a Samarco. O que aprendemos impactou de forma positiva em todos os setores da nossa empresa”.



Cleiton Custódio Vieira, da JS Construções, empresa localizada em Catas Altas (MG), também destacou o impacto positivo da iniciativa. “Foi uma boa oportunidade de termos ciência do crescimento que podemos alcançar e trocar conhecimentos ricos. Pretendemos dar continuidade ao aprendizado adquirido neste período, aplicando as ações na empresa”, disse.



“Vimos a evolução das empresas na prática. O programa é um estímulo às empresas a participarem das capacitações, mesmo em momento de turbulência como o que estamos vivendo. É necessário que os fornecedores estejam atentos às constantes mudanças, avaliem seu potencial de mercado, e busquem entender seu produto, melhorar seus processos, para alcançar a qualidade e produtividade”, destacou Durval Vieira de Freitas, da DVF Consultoria, parceira da Samarco na capacitação.