Programa Guardiões da Infância inicia ações de combate à violência infantil

today19 de maio de 2026 remove_red_eye71

O Programa Guardiões da Infância iniciou nesta segunda-feira (18), em São Domingos do Norte, uma série de ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. A iniciativa é realizada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), por meio da Casa dos Municípios, em parceria com a Prefeitura Municipal.

As atividades aconteceram na Câmara de Vereadores e reuniram profissionais da saúde, educação, assistência social, conselheiros tutelares, estudantes e representantes da gestão pública.

O psicólogo forense Rafael Monteiro, idealizador do programa, ministrou palestra e workshop com foco na identificação de sinais de violência, escuta qualificada e proteção de crianças e adolescentes. Durante a apresentação, ele destacou dados preocupantes sobre a violência infantil no Brasil, afirmando que a maioria dos casos ocorre dentro da própria residência e muitos ainda são subnotificados.

Segundo o especialista, o objetivo do programa é fortalecer a rede de proteção nos municípios e capacitar profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes.

O secretário municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social de São Domingos do Norte, Mauro Dalmonte, ressaltou a importância da iniciativa para a prevenção e identificação precoce de casos de violência.

Durante o evento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União), participou por videochamada e destacou a relevância do tema, lembrando o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O programa seguirá para outros municípios capixabas, como Jaguaré, Itapemirim e Conceição do Castelo. A proposta inclui capacitação de profissionais, orientação às famílias e ações educativas voltadas às crianças e adolescentes, com foco na prevenção da violência e fortalecimento da rede de proteção.

foto Anna Beatriz Brito