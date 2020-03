Programa Mais Médicos abre inscrições para profissionais combaterem coronavírus a partir desta segunda-feira (16)

today16 de março de 2020 remove_red_eye58

As inscrições de médicos que desejam trabalhar no combate ao novo coronavírus começam nesta segunda-feira (16). Os profissionais, que devem ter CRM Brasil, vão atuar nas capitais, grandes centros, municípios carentes e aldeias indígenas.

A convocação é feita pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Mais Médicos. Ao todo, serão mais de cinco mil profissionais. A remuneração será de R$ 12 mil e o contrato terá duração de um ano.

O Ministério da Saúde afirmou que os médicos serão distribuídos em 1.864 municípios de forma emergencial, além de 19 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei).

De acordo com a pasta, as capitais e grandes centros voltarão ao programa, que estava priorizando municípios mais carentes. O motivo é a maior concentração de pessoas nesses locais, que os torna mais propensas à propagação do coronavírus.

Os profissionais de saúde devem começar o trabalho nos municípios no começo de abril.

Fonte Agência do Rádio