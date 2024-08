Programa Nossa Bolsa 2024/02: divulgado o resultado da lista de espera

Acabou a ansiedade para os candidatos da lista de espera do Nossa Bolsa 2024/02. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou, nesta sexta-feira (02), o resultado da última etapa de seleção do Edital 04/2024. As 290 vagas remanescentes, ou seja, que não foram preenchidas nos resultados da 1ª e 2ª chamada (suplentes) foram disponibilizadas para os inscritos no programa que não conseguiram vaga ao tentarem novamente realizar a graduação com bolsa do Governo do Estado.

O Nossa Bolsa 2024/02 ofertou 1.001 bolsas integrais, que cobrem 100% das mensalidades dos cursos, e 40 opções de cursos distribuídos em 30 instituições de Ensino Superior em diversos municípios do Espírito Santo. Ao todo, 4.592 pessoas disputaram as bolsas.

A seleção para as vagas remanescentes foi a mesma das etapas anteriores, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2019 a 2023 que o candidato optou por usar no ato da inscrição no edital.

Clique aqui e acesse a lista com os contemplados na lista de espera.

A partir da próxima segunda-feira (05), os selecionados na lista de espera podem realizar a matrícula na instituição de ensino escolhida. O prazo vai até o dia 15 de agosto.

O Nossa Bolsa 2024/02 é uma parceria da Fapes com a Secretaria da Educação (Sedu) e investe mais de R$ 47 milhões para custear os cursos de graduação que duram, em média, cinco anos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

Cases de sucesso do Nossa Bolsa

Felipe Pereira Umpierre, de 23 anos, é residente do Bairro da Penha, em Vitória, e cursa Ciências Contábeis na Fucape Business School. Para ele, o Nossa Bolsa foi primordial para alcançar o sonho de fazer a graduação.

“Me inscrevi no Programa pela oportunidade de cursar o Ensino Superior gratuitamente numa boa faculdade e seguir carreira em desenvolvimento de software. Já estou estagiando na área. O Nossa Bolsa mudou a minha vida radicalmente”, contou.

Outra estudante que mudou de vida com o Nossa Bolsa é a Poliana Rocha, de 20 anos, moradora do bairro Porto Santana, em Cariacica. Ela estuda Jornalismo no Centro Universitário Faesa e já trabalha na área.

“Meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade e, com o programa, tive a oportunidade de fazer a graduação que eu sempre quis, a faculdade dos meus sonhos de forma 100% gratuita. Hoje, já estou empregada na área que sempre sonhei, atuo como produtora de jornal em uma emissora local. Sou muito grata ao Programa por tudo que tem me proporcionado”, disse.

O Programa Nossa Bolsa

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais. O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.