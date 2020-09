Projeto de Robótica do Estado é selecionado para representar o Brasil na Feira Internacional do Marrocos

O projeto de Robótica “Ethos”, criado por alunos do Colégio Estadual, em Vitória, foi selecionado pela Federação Internacional de Associações de Inventores (IFIA) e pela Associação Brasil Internacional de Inventores, Cientistas e Empreendedores Inovadores (ABIPIR) para representar o Brasil na Feira Internacional do Marrocos. “Ethos” é o protótipo de robô que tem a função de coletar lixo em ambientes marinhos.

O protótipo foi idealizado em 2019, pelos alunos Arthur Spinassé Miranda, Ana Beatriz Telles Linhares e Bernardo Teixeira Angeli, sob coordenação da professora Simone Clarindo. “Fizemos algumas mudanças para poder participar da feira no Marrocos. Os alunos fizeram pesquisas sobre ‘poluição nos ambientes marinhos’ e constataram que a pandemia também está influenciando na poluição dos mares – as pessoas estão descartando de forma errada as máscaras e, devido a essa atitude, já houve registro de mortes de pinguins”, disse a professora Simone Clarindo.

O robô coletor chamado “Ethos” foi escolhido por significar cultura sustentável. Tem a como função identificar e também coletar os lixos da superfície dos mares, em específico, garrafas pets, sacolas, redes e todos os tipos de lixo flutuante. O robô funcionará controlado via rádio, internet ou de forma autônoma.

Segundo o estudante Arthur Spinassé Miranda, para resolver o problema, foi criado um grupo de estudo e pesquisa sob orientação da professora Simone Clarindo, com o objetivo de sugerir uma proposta de intervenção para diminuir a poluição marinha por meio da retirada de resíduos para reuso sustentável em projetos educacionais, visando a conscientização dos alunos envolvidos e do público em geral.

O Ethos foi construído em parceria com Davi Alves Silva e Felipe Kempin Costa, do Núcleo de Ciência, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

A Feira

Feira Internacional do Marrocos terá uma audiência estimada em torno de seis milhões de pessoas pelo mesmo objetivo, que é reunir os principais atributos necessários à uma solução tecnológica inovadora: criatividade, aderência a um tema de importância global, criativo, factível, com altíssima relação custo-benefício e com enorme impacto socioambiental.