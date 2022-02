Projeto esportivo do Caps, em Anchieta, tem incentivado a superação

Superação. Esse é um termo muito utilizado entre profissionais e usuários do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Anchieta. A unidade atua na reinserção social das pessoas e por conta disso desenvolve diversos projetos, dentre eles, o grupo de corrida intitulado como ‘Equipe Superação’, destinado a todos usuários que tem interesse em praticar a corrida de rua orientada.



Desde sua recente criação a equipe do Corrida Superação já participou de três provas, e os atletas conquistaram méritos significativos. Bons exemplos não faltam: Renata de Lourdes, 48 anos, conquistou o troféu de 3° lugar na sua faixa etária em uma das provas participantes. Já Silvana dos Santos Pereira, realizou e completou sua primeira corrida de rua aos 61 anos.



“A equipe foi formada a partir do movimento dos participantes do grupo de exercícios do Caps, vendo no esporte uma forma prazerosa de cuidar da saúde, visando a qualidade de vida, incremento da imunidade, da capacidade respiratória, redução da carga de estresse diária e principalmente fazer parte de um grupo ao qual todos almejam criar laços afetivos com engajamento na busca de uma melhor qualidade de vida”, explicou o professor Wagner Alves Prates, que realiza os treinos na unidade e acompanha os usuários do projeto em eventos externos.



Uma das participantes da iniciativa, Fabiana Fernanda de Oliveira, disse que a adesão ao grupo já está fazendo muito bem para sua vida. “Pra mim participar da equipe tem feito muito bem em todos os sentidos, além de estar com pessoas que somam forças pra ajudar umas as outras. Eu já me superei nos treinos, e as provas tem me feito sentir mais motivada e contribuído para a minha saúde física e emocional”, relatou.



A equipe já está inscrita para a próxima corrida das praias que ocorrerá em Guarapari no próximo sábado, dia 13. Já tem participantes inscritos nas distâncias de 5km, 10km e de 21km (meia maratona). As inscrições para essa prova já foram encerradas.



Projeto aberto à comunidade

O projeto não está apenas restrito aos usuários do Caps. Qualquer morador de Anchieta pode participar. Conforme o professor Wagner, quem desejar fazer parte da equipe Superação basta o procurar o Caps . Os treinos ocorrem todas às terças e quintas-feiras, no horário de 07h30. O projeto tem apoio da Secretaria Municipal dos Esportes e da Juventude.



Informações: (28) 3536-2657 e 3536-3657