Projeto que libera R$ 500 mil para Saúde é aprovado pela Câmara de Guarapari

6 de janeiro de 2020

A Câmara Municipal de Guarapari aprovou por unanimidade o Projeto de Lei (PL) nº 129/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 500 mil para Secretaria Municipal de Saúde. A votação aconteceu na 1ª sessão extraordinária de 2020, realizada nesta segunda-feira (06).

O recurso é proveniente da emenda parlamentar do deputado federal Amaro Neto para a estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde.



O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PMN), ressaltou a importância da aprovação. “A saúde do município precisa de melhorias e nós acreditamos que se empregado com sabedoria, esse meio milhão vai possibilitar investimentos que vão dar mais qualidade ao atendimento da população na UPA e nas unidades de saúde, por isso, fizemos essa sessão extraordinária e aprovamos o projeto”, disse Enis.