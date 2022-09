PROJETO SERRA+SOL: energia sustentável nas escolas da Serra

Nesta quinta-feira (22), a Serra avançou no quesito sustentabilidade. Um dia marcado por uma ação intersetorial para o bem de todos. As secretarias de Educação e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano se uniram para pôr em prática uma ação que vai melhorar o hoje já pensando no futuro.

Em uma cidade onde o sol já é protagonista em tantos quesitos, que aquece o verão, dá o brilho nas praias, clareia o nosso turismo, agora agrega também ações conscientes de sensibilização ecológica.

A Prefeitura da Serra inaugurou nesta quinta-feira (22), na EMEF João Calmon em Planalto Serrano B, o programa Serra+Sol, que vai mudar toda a estrutura de energia das escolas municipais. Serão instalados nas 144 unidades escolares um sistema de geração de energia elétrica a partir de placas fotovoltaicas.

Com um investimento de mais de 21 milhões de reais, o novo sistema reduz os custos da conta de luz, uma vez que a energia solar pode trazer uma economia de até 95%. Além da baixa manutenção, que necessita apenas de limpezas periódicas das placas fotovoltaicas.

Outro fator imprescindível na decisão de mudar a fonte de energia das escolas foram os inúmeros benefícios para o meio ambiente a curto e longo prazo.

Aproximadamente 50 unidades serão usinas, isso porque com essa quantidade de escolas sendo fonte de energia solar é possível abastecer todas as outras unidades. A geração é compartilhada entre duas ou mais unidades consumidoras, ou seja, pode-se instalar um sistema gerador de energia em uma escola e o excedente da produção será usado em outras.

A secretária de Educação da Serra, Fabiana Negreli, esteve presente para a assinatura da ordem de serviço e falou sobre a importância de se pensar no amanhã.

“A energia solar vai reduzir os nossos custos e os nossos gastos para que possamos aplicar em outras áreas. Mas além disso essa ação ressalta o nosso papel de ser e estar nesse mundo de forma consciente”, disse.

Sérgio Vidigal, prefeito da Serra, falou também da importância de investir principalmente no ser humano, de começar essa ação hoje pensando no futuro, no meio ambiente e no planeta, falou ainda da escolha da escola piloto para o projeto Serra+Sol.

“Escolhemos a EMEF João Calmon, pois estamos fazendo o possível para dar o devido valor que nossos bairros merecem e Planalto Serrano B, que já possui toda a sua iluminação em LED, será pioneiro pro programa Serra+Sol”, explicou.

O que é energia fotovoltaica ou energia solar?

A energia solar é uma fonte alternativa, renovável e sustentável de energia que provém da radiação eletromagnética (luz e calor) emanada diariamente pelo sol. Essa energia pode ser utilizada por diferentes tecnologias, nesse caso como painéis fotovoltaicos. Baseia-se no denominado efeito fotoelétrico, através do qual determinados materiais são capazes de absorver partículas luminosas e liberar elétrons, gerando corrente elétrica.