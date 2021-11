Projetos de Anchieta conquistam Prêmio Biguá de Sustentabilidade

O município de Anchieta conquistou novamente o Prêmio Biguá de Sustentabilidade. Desta vez os projetos PetDog e RDS Papagaio foram os contemplados. Na semana passada o prefeito e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente receberam os certificados de premiação em solenidade realizada em Cachoeiro de Itapemirim.

A premiação, de idealização da TV Gazeta Sul, reconhece os vencedores das ações de recuperação e preservação ambiental desenvolvidas por escolas, sociedade civil, prefeituras e produtores rurais.

O projeto PetDog, que recolhe e comercializa tampinhas plásticas a fim de custear castração de cães de rua, ficou em segundo lugar na categoria prefeitura. Já o Parque de Desenvolvimento Sustentável Papagaio ficou com a terceira colocação.



Além dos dois projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Anchieta, também foi premiada a produtora rural de Anchieta Swenka Volpato, da comunidade de Olivânia.



PETDOG

O Projeto PetDog – Recolhimento de Tampinhas para Castração de Cães e Gatos de Rua, implantado no final de 2018, é um projeto socioambiental que reúne duas causas importantes: a reciclagem de materiais e o bem-estar animal. De iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, objetiva reciclar tampinhas plásticas e auxiliar na redução e no controle populacional de cachorros e gatos, em situação de rua, abandonados e/ou que já nasceram nas ruas, por meio do incentivo à coleta seletiva e venda de tampinhas pet.



O projeto é uma alternativa para aumentar a recuperação dos resíduos recicláveis descartados inadequadamente, e de melhorar a qualidade de vida e bem-estar animal. Esse processo se dá através dos vários pontos de coleta Pontos de Entrega de Tampinhas – PET que foram instalados; da participação social na separação e envio das tampinhas; da venda do material através da entidade de catadores de materiais recicláveis; e o uso do recurso arrecadado nas castrações dos animais.



PARQUE SEDE RDS PAPAGAIO

A RDS Papagaio é uma Unidade de Conservação que compreende toda área de manguezal do estuário do Rio Benevente no município de Anchieta, como também áreas de restinga e Mata Atlântica no entorno do manguezal possuindo uma área de 17.312.052,41 m².



Assim,o Parque Sede RDS Papagaio foi desenvolvido a partir da necessidade de melhorar a gestão da RDS Papagaio e envolver as comunidades do entorno da UC na preservação do ecossistema de manguezal, bem como proporcionar à população de Anchieta a oportunidade de aprender sobre a RDS Papagaio em um ambiente lúdico e que possa ser utilizado como área de lazer e desporto. Promovendo o mesmo de toda a infraestrutura necessária para gerir a UC, realizar atividades de educação ambiental, além de ser um atrativo de lazer para a população como também um atrativo turístico no município de Anchieta.



O Parque Sede RDS Papagaio foi construído em uma área de 14.000m² e conta com a Sede Administrativa da UC, com um auditório com 40 lugares, sala de coordenação, sala de triagem de animais silvestres e recepção temática. A área do parque conta também com espaço de convivência, playground, circuito caminhada, lago, mirante, pórtico de entrada e abriga ainda o novo Viveiro Municipal.