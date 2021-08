Pronto Atendimento de Anchieta ganha novas camas e bombas de infusão

A Prefeitura de Anchieta fez aquisições de 25 camas hospitalares com colchões e 20 bombas de infusão para o serviço do Pronto Atendimento Municipal (PA). Os equipamentos já estão sendo utilizados na unidade. O objetivo é oferecer aos usuários mais conforto e dignidade no cuidado e garantir assistência medicamentosa nas urgências e emergências.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, o valor total da compra foi de R$ 180.125,00, custeada com recursos de royalties da municipalidade.

As bombas de infusão são utilizadas para medicação, alimentação e outras funções para pacientes que ficam no serviço de emergência, com suporte ventilatório. Com as novas camas o PA passou a ter 25 leitos.