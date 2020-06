Prorrogado fechamento das escolas, universidades e faculdades para até 30 de junho

O Governo do Estado prorrogou a suspensão das aulas presenciais e, consequentemente, o fechamento das escolas, universidade e faculdades, das Redes de Ensino pública e privadas, por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). A determinação segue o previsto no Decreto Nº 4659-R, publicado no Diário Oficial desse domingo (31).

Enquanto as escolas estão fechadas, a Rede Estadual conta com as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) por meio do Programa EscoLAR, que engloba a transmissão de teleaulas pela TV, o acesso patrocinado do Governo do Estado ao Google Sala de Aula, além de outras formas de integração escola-família e aluno-professor. Apesar de não contar como dia letivo, a ação proporciona a continuidade do acesso aos conteúdos. O engajamento ao Google Sala de Aula no primeiro mês do Programa foi de 70%.

Inicialmente, a previsão é de que as Atividades não contem como dia letivo pelo fato de o Espírito Santo já ter uma carga horária acima do que prevê a Lei de Diretrizes e Bases (LDB). O Estado tem 900 horas/aula, enquanto o previsto na lei são 800 horas.

Cada escola conta com turmas criadas, automaticamente, com os professores vinculados às salas e os alunos já enturmados. Além disso, os componentes curriculares estão organizados por tópicos, na aba “ATIVIDADES” das Salas. Dessa forma, cada aluno terá apenas uma sala, com todos os componentes curriculares dentro dela.

Quando o aluno acessar o aplicativo EscoLAR usando sua conta institucional via celular, mesmo que não tenha internet em casa ou que seu pacote de dados móveis esteja zerado, poderá interagir na sua Sala de Aula Google para esclarecer dúvidas com os professores e com seus colegas de classe. O estudante pode ainda realizar atividades elaboradas via Formulários Google (testes, Quiz, avaliações, revisões, dentre outros).

As atividades são de responsabilidade dos professores que, ao utilizarem esse espaço, podem gerenciar atividades, além de distribuir tarefas, se comunicar, enviar feedbacks direto e em tempo real e ver tudo em um único lugar. Já os alunos podem acompanhar as atividades e acessar os materiais para estudos, compartilhar recursos e interagir no mural da turma ou por e-mail, enviar atividades e receber feedback das atividades.