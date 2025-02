Protagonizado por Michael Keaton, “Pai do Ano” tem trailer oficial divulgado

Com distribuição da Diamond Films, longa conta com direção de Hallie Meyers-Shyer e conta com Mila Kunis no elenco

PAI DO ANO (Goodrich), com Michael Keaton e Mila Kunis no elenco, será lançado nos cinemas do Brasil no dia 20 de março, com distribuição da Diamond Films, a maior distribuidora independente da América Latina. Com direção e roteiro assinados pela cineasta Hallie Meyers-Shyer, o filme oferece uma reflexão divertida e comovente sobre o vínculo entre pai e filha.

A trama de PAI DO ANO mostra Keaton interpretando Andy Goodrich, um homem que tem dificuldades em lidar com a paternidade. Isso se torna ainda mais evidente quando sua esposa entra em um programa de reabilitação, deixando a tarefa de cuidar dos filhos exclusivamente para ele.

Sem saber o que fazer, Andy recorre à ajuda de sua filha Grace, interpretada por Kunis, fruto de seu primeiro casamento. No entanto, ele não imaginava que essa ajuda traria à tona antigas mágoas de sua primogênita, ao revelar o quanto ele foi ausente durante sua infância. Dessa forma, além de lidar com o desafio de cuidar de duas crianças de nove anos, pai e filha acabam descobrindo, de forma inesperada, uma nova oportunidade de se conectar e aparar arestas do passado.

PAI DO ANO conta com um elenco formado por Michael Keaton e Mila Kunis, além de Andie MacDowell, Kevin Pollak, Nico Hiraga, Poorna Jagannathan e Michael Urie. O filme conta com distribuição da Diamond Films, a maior distribuidora independente da América Latina, e chega aos cinemas brasileiros no dia 20 de março.