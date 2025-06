Qualificar ES é referência nacional em educação profissional

Bruno Lamas lidera o maior programa de qualificação profissional da história do Espírito Santo, com foco em inclusão e empreendedorismo

Com mais de 800 mil vagas ofertadas desde 2019 e 4.700 alunos formados só na primeira oferta presencial de 2025, o Programa Qualificar ES, coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), segue como uma das maiores e mais bem-sucedidas políticas públicas de capacitação do país. A iniciativa promove inclusão produtiva, gera renda e fortalece o empreendedorismo em todas as regiões do Espírito Santo.

Em 2025, a primeira oferta de cursos presenciais já formou 4.714 alunos em 40 municípios, sendo 1.615 somente na Região Metropolitana e 2.328 no interior do Estado. Também foram certificados 771 alunos em turmas específicas para Sejus, Iases, Amaes e Apaes, reafirmando o compromisso do programa com a inclusão social.

“O Qualificar ES é uma política pública que muda vidas, é uma ferramenta concreta de transformação social. Nosso compromisso, enquanto governo, é continuar investindo em qualificação gratuita, acessível e com incentivo ao empreendedorismo. O Espírito Santo avança porque acredita nas pessoas”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

O investimento total da 1ª oferta de 2025 chega a R$ 7,3 milhões, contemplando professores, insumos, material pedagógico e kits empreendedores para alunos dos cursos práticos. Foram entregues 1.567 kits em todo o Espírito Santo, sendo 532 na Grande Vitória, em áreas como Gastronomia, Beleza, Costura, Balonismo, Decoração de Festas, entre outras.

A cerimônia de formatura da Grande Vitória, realizada na segunda-feira (2), reuniu alunos de Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória e Viana, com a presença do governador Renato Casagrande, que ressaltou a importância da atitude dos formandos.

“Queremos que as pessoas possam ter oportunidades, seja empreendendo ou conquistando um emprego. Vocês estão aqui buscando dignidade e tendo atitude para conquistar seus objetivos. Como é bom ter tantas escolas técnicas formando ótimos profissionais. Temos que oferecer as oportunidades, chamar as pessoas, mas são vocês que estão formando hoje que tomaram a atitude de se inscrever e fazer o curso. Hoje as portas começam a se abrir com as oportunidades que vocês conquistaram”, afirmou o governador.

Outros municípios também celebraram suas formaturas no final de maio, como Linhares (27/05), Cachoeiro de Itapemirim (28/05) e Montanha (30/05), em eventos que reforçam a interiorização das ações da Secti.

Presente em todos os municípios capixabas, o Qualificar ES oferece cursos presenciais, semipresenciais e on-line e segue com inscrições abertas e novas ofertas previstas ao longo do ano. Mais informações estão disponíveis em: https://qualificar.es.gov.br