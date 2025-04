Qualificar ES oferece 10 mil vagas em cursos gratuitos online para 10 cidades capixabas

today14 de abril de 2025 remove_red_eye101

O Governo do Espírito Santo acaba de abrir novas vagas para o Qualificar ES, programa estadual de capacitação profissional. Desta vez, o edital é voltado para moradores de dez municípios contemplados pelo programa Estado Presente: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

São 20 cursos gratuitos na modalidade online, com um total de 10 mil vagas disponíveis. Entre as formações oferecidas estão assistente de contabilidade, auxiliar de creche, fotografia com celular para o seu negócio, segurança do trabalho, entre outras áreas que prometem impulsionar a empregabilidade e o empreendedorismo local.

Cada interessado poderá se inscrever em até dois cursos simultaneamente, o que amplia ainda mais as chances de aprendizado e qualificação. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 23 de abril.

Como as vagas são limitadas e o critério de seleção é por ordem de chegada, é importante garantir a inscrição o quanto antes. Basta acessar o site oficial do programa: qualificar.es.gov.br.

Em declaração, o secretário estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), Bruno Lamas, destacou o impacto da iniciativa:

“Não perca essa oportunidade. É uma chance de fazer um bom curso com grau de empregabilidade alto, para melhorar o seu currículo, buscar o trabalho, o emprego, a renda e até mesmo para quem quer empreender. São cursos importantes, atualizados. É uma ação importante do Governo do Estado, desse programa incrível que é o Qualificar ES. É uma ótima oportunidade de melhorar o currículo e transformar a vida através da educação, da qualificação profissional.”

Não perca essa chance de investir no seu futuro — e aproveite para compartilhar essa oportunidade com amigos e familiares!

LINK PARA INSCRIÇÃO AQUI