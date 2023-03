Qualificar ES oferta 10 mil vagas em cursos on-line para mulheres

7 de março de 2023

As inscrições devem ser realizadas até o próximo dia 20

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Programa Agenda Mulher, oferta 10 mil vagas em cursos on-line profissionalizantes do Programa Qualificar ES para as mulheres capixabas se inscreverem, a partir desta quarta-feira (08).

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou o papel do Programa Qualificar ES para o público feminino. “A educação é uma porta de acesso à igualdade, ao respeito, à valorização do trabalho e à esperança de um futuro melhor. Desde 2019, o Governo do Estado investe em cursos de qualificação para o público feminino”, salientou.

Segundo Lamas, o Qualificar ES tem o propósito de levar oportunidade a quem mais precisa e é uma ponte para as capixabas adentrarem ao mercado de trabalho, formando mão-de-obra qualificada. “Isso movimenta e vitaliza a economia do Estado. Com uma nova colocação profissional, é possível o capixaba alcançar os seus sonhos e ampliar a sua participação social”, destacou o secretário.

As inscrições devem ser realizadas entre esta quarta-feira (08) e o próximo dia 20. De acordo com o edital, os requisitos para participar do processo seletivo são ter idade mínima de 16 anos; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e navegação na internet, e ser do gênero feminino.

A candidata poderá efetuar até duas inscrições por CPF e e-mail, em cursos distintos. A seleção será realizada pela ordem de inscrição no site e a relação das candidatas classificadas será divulgada no dia 24 de março.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. As alunas aprovadas nos cursos recebem certificação.

Serviço:

Confira os cursos ofertados:

– Agente Epidemiológico

– Auxiliar Administrativo

– Auxiliar de Creche

– Bolos e suas Variações

– Educação Especial e Inclusiva

– Maquiagem

– Recepcionista

– Secretaria Escolar

– Tecnologias Educacionais

– Word e Excel

Informações: (27) 3636-1800.