Quarta etapa do OperaES realiza 790 cirurgias eletivas em regime especial no ES

today3 de junho de 2025 remove_red_eye76

A estratégia de ampliar a oferta de cirurgias eletivas no Espírito Santo aos sábados e ao longo do mês em horário estendido, após às 17 horas, por meio do Programa Estadual de Redução de Filas e do Tempo de Espera para Cirurgias Eletivas (OperaES), trouxe para a quarta etapa 790 cirurgias realizadas no mês de maio. Só no último dia 31 de maio foram 340 procedimentos.

A iniciativa teve a primeira etapa em fevereiro e ocorre ao longo dos meses com a oferta de cirurgias nas unidades hospitalares da rede própria estadual e da rede contratualizada, com procedimentos realizados em horários estendidos e também com ação nos últimos sábados do mês.

Os 340 procedimentos foram realizados em 17 unidades hospitalares de norte a sul do Estado, entre cirurgias nas especialidades de Mastologia, Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia, Tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Otorrinolaringologia, Cirurgia vascular, Neurocirurgia e Urologia.

“O OperaES surgiu como um plano para reduzirmos o tempo de espera do cidadão capixaba por uma cirurgia eletiva no Sistema Único de Saúde (SUS). É uma ação que reforça o compromisso do Governo do Estado em agilizar o paciente cirúrgico, beneficiando ainda mais a sua saúde e qualidade de vida, além de poder ofertar o procedimento em horários que auxiliam muito na rotina do paciente”, explicou a subsecretária de Estado de Atenção à Saúde, Carolina Sanches.

Uma das pacientes beneficiadas foi a professora de Colatina Katiani de Souza Menezes. Internada no Hospital Estadual de Vila Velha “Dr. Nilton de Barros” (HESVV), ela realizou a tão sonhada cirurgia do septo nasal. Agendada para final do ano, a cirurgia de Katiani pôde, por meio da estratégia de ampliação, ser antecipada para dia 31 de maio.

“A cirurgia no final de semana ajudou muito. Eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta-feira, sou professora, então foi uma boa oportunidade de poder fazer essa cirurgia no sábado. Quando ligaram falando do agendamento da cirurgia, fiquei ansiosa e aliviada por saber que vou fazer a cirurgia e terei uma qualidade de vida melhor”, revelou a paciente Katiani Menezes.

O HESVV foi uma das unidades participantes desta quarta etapa, com 31 procedimentos realizados ao longo do sábado (31), entre cirurgias ortopédicas de mão, cirurgia plástica e de otorrinolaringologia.

“A adesão ao OperaES, principalmente com a estratégia aos finais de semana, tem movimentado todo o hospital, toda equipe, e isso tem agilizado nossas filas de cirurgias, nossas demandas”, explicou a diretora-técnica do Hospital Estadual de Vila Velha, Tainá Ripoli Daniel.