QuatroK lança videoclipe da música ‘Essa não é sobre você’

today21 de outubro de 2024 remove_red_eye129

Gravado em estúdio, o projeto contou com a participação de fãs

A banda QuatroK lançou o clipe da música “Essa Não é Sobre Você”, quinto projeto do grupo. A faixa, que mistura romantismo com leveza e intensidade, promete emocionar o público da banda. O grupo se dedicou intensamente para capturar o mix de emoções presente na música.

O vocalista Pedro Miranda compartilha a importância da canção na trajetória do grupo. “‘Essa Não é Sobre Você’ foi uma música muito especial, porque todo mundo sempre acreditou nela. É uma canção que tem uma letra linda… é leve, gostosa de ouvir”, avalia ele.

O guitarrista e vocalista Henrique Bonadio também expressa seu carinho pela música. “Ela surgiu de uma maneira muito natural. Entre nossos cinco lançamentos, é a minha música favorita. Tenho certeza que vai emocionar uma galera por aí”, diz Henrique.

Entre o diferencial do projeto, está o formato de gravação. Realizado em estúdio, o clipe conta com a participação de diversos fãs da QuatroK. O vocalista Théo Medon destaca a profundidade da canção. É nossa primeira música romântica e intensa. Tem uma pegada um pouco diferente do que a gente vem apresentando, por ser uma música com uma estrutura mais clássica, mais romântica, mas ainda assim com o nosso toque na hora de contar essa história”, conta.

Responsável pela bateria, Lucca Omura ressalta a atenção que a banda teve na produção. “Nossa nova música é um pouco melancólica e explosiva no final. Tivemos que ter uma atenção redobrada no processo de produção para fazer esse mix de emoções ao longo da música”, entrega o baterista.

Já disponível no canal oficial do YouTube da banda, o videoclipe de “Essa Não é Sobre Você” promete tocar os corações dos fãs e reafirmar a versatilidade da QuatroK.