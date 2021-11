Queda de barreira interdita Rodovia do Contorno em Iconha

A queda de uma barreira na Rodovia do Contorno (ES-375), que liga a cidade de Iconha a Vargem Alta, fez com que um trecho da pista ficasse completamente bloqueado em Iconha, na madrugada desta terça-feira (02).

A liberação total da pista, vai depender do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

De acordo com o prefeito Gedson Paulino, funcionários da prefeitura trabalharam no local na manhã desta terça, mas a barreira cedeu em dois momentos, motivo pelo qual a pista precisou ser interditada, pois a lama invadiu o acostamento das duas faixas.



Desvio

A prefeitura de Iconha emitiu uma nota pedindo que a população não estacione na Rua Muniz Freire e Rua dos Correios. O tráfego na Rua Muniz Freire sofrerá alteração, ficando liberada para veículos pesados (caminhões, carretas, etc) circular nos dois sentidos. Já os veículos de passeio (carros e motos) utilizarão a Rua dos Correios.



“Durante a interdição, motoristas que precisar seguir pela rodovia estará sendo desviado para a Rua Muniz Freire e Rua dos Correios, no centro da cidade”, disse o prefeito.



Agentes da prefeitura sinalizaram o trânsito no local. Ninguém ficou ferido com a queda da barreira.



por Adilson Santos