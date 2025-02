Quer mandar bem no Enem? Estude de forma prática e gratuita com o Discola

today26 de fevereiro de 2025 remove_red_eye46

QualificarES Pré-Enem oferece aulas por aplicativo para alunos de todas as idades no Estado. Veja como acessar

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil, será aplicado só no final do ano, mas a corrida de preparação para as provas já começou no Espírito Santo, com um reforço digital simples, acessível, porém extraordinário na vida dos estudantes capixabas: o QualificarES Pré-Enem, lançado, no ano passado, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Já considerado um sucesso entre os alunos, o aplicativo Discola bateu a primeira meta de downloads, antes mesmo do início oficial do ano letivo e segue atraindo interesse de quem tem uma rotina agitada e busca estudar com mais flexibilidade de horários, no celular ou no computador, em casa ou qualquer outro lugar, sem a necessidade de deslocamento até um curso presencial.

O programa utiliza recursos tecnológicos avançados, como a Inteligência Artificial, para identificar as dificuldades individuais de cada aluno e oferecer trilhas de estudos personalizadas. Com quase 5 mil videoaulas, exercícios interativos, simulados exclusivos e conteúdos adaptados, os estudantes podem avançar no seu próprio ritmo e com foco nas disciplinas que mais precisam de atenção. Dessa forma, o estudante não perde tempo revisando temas que já domina e pode focar nos assuntos que realmente precisam de reforço.

“O Discola é uma escolha acertada para quem busca praticidade e um estudo mais dinâmico e eficiente, permitindo a fixação do conteúdo de maneira mais interativa e prazerosa. Aproveitar todas as vantagens que o aplicativo oferece pode ser a chave para um bom desempenho no Enem e a conquista de uma vaga na universidade dos sonhos”, pontua o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Aulões

Nos próximos meses estão previstos aulões do programa QualificarES Pré-Enem nos formatos presencial e on-line, que vão esclarecer dúvidas com relação ao aplicativo e oferecer revisões dinâmicas, interativas e direcionadas, garantindo que os alunos possam consolidar conhecimentos e aprimorar suas estratégias para a prova.

“Tanto os aulões presenciais quanto os on-line são estratégias complementares que potencializam a preparação para o Enem. A combinação dos dois formatos permite que os alunos escolham o método que melhor se adapta às suas necessidades, aumentando as chances de sucesso no exame”, argumenta o secretário Bruno.

Programa

O QualificarES Pré-Enem é totalmente gratuito e acessível tanto em aplicativos de celular quanto por meio de navegadores web. Podem participar do programa estudantes do Qualificar ES e da rede pública de ensino ou da rede privada com 100% de bolsa; alunos de ensino técnico ofertado nos CEET´s, e quem já cursou o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES).

“Ao priorizar esse público, o programa reforça o compromisso com a inclusão social e com a democratização do ensino, alinhando-se a políticas públicas que ampliam o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior. Dessa forma, o QualificarES Pré-Enem amplia vantagens competitivas e promove oportunidades reais de transformação social por meio da educação”, avalia o secretário Bruno.

Além do aplicativo, o programa oferece aos participantes a chance de concorrer a prêmios exclusivos enquanto se preparam para o Enem, o maior exame vestibular do país, que abre portas para programas como o Sisu, Prouni e Fies.

A inscrições para o Pré-Enem Qualificar ES podem ser feitas no link https://qualificar-es.preenem.discola.com.br/ disponível no site da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional em https://secti.es.gov.br/