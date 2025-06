Quer melhorias na saúde de Anchieta? Dê sua opinião aqui

A Prefeitura Municipal de Anchieta, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo uma consulta pública online para envolver toda a população na elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) para o período de 2026 a 2029. Essa é uma oportunidade importante para os moradores do município opinarem diretamente nas políticas e ações que impactarão a saúde pública nos próximos anos.

O Plano Municipal de Saúde é o principal instrumento de planejamento que orienta as diretrizes, objetivos e metas para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos.

“A participação dos cidadãos é fundamental para que o documento reflita as reais necessidades da população anchietense, garantindo que as prioridades estejam alinhadas com o que as pessoas realmente precisam”, explica o secretário municipal de Saúde, Renato Lorencini.

Por que sua participação é importante?

A legislação brasileira, por meio da Lei Federal nº 8.080/1990 e da Lei Complementar nº 141/2012, estabelece que o SUS deve ser planejado de forma ascendente — ou seja, com a contribuição ativa da população, profissionais de saúde e gestores. Assim, a consulta pública é um canal democrático para que os moradores possam opinar sobre o funcionamento dos serviços de saúde, indicar áreas prioritárias e sugerir melhorias.

Além disso, o Plano Municipal de Saúde é a base para o financiamento dos serviços, por isso, quanto mais representativas forem as contribuições, melhor será o direcionamento dos recursos públicos.

Como participar?

A consulta está disponível online, por meio de um formulário simples, que pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Anchieta ou pelo link https://bit.ly/4kYRHRM . Encontros presenciais também serão agendados para essa finalidade. No formulário, os participantes poderão avaliar o atendimento atual, informar quais serviços de saúde utilizam com mais frequência, indicar as áreas que consideram prioritárias e deixar sugestões para o futuro.

O prazo para participar da consulta vai até o dia 11 de julho. Quanto mais pessoas responderem, mais completo e representativo será o plano.