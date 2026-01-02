Recém-solteiro, Zé Felipe surge abraçado a influenciadora e movimenta as redes

today2 de janeiro de 2026 remove_red_eye42

Recém-solteiro, Zé Felipe movimentou as redes sociais logo no primeiro dia de 2026. O cantor escolheu Pipa, no Rio Grande do Norte, para celebrar a virada do ano e apareceu em clima descontraído ao lado de amigos próximos, como João Victor, companheiro frequente de viagens e eventos.

O que mais chamou a atenção, no entanto, foi um registro compartilhado por um dos integrantes do grupo. Na imagem, Zé Felipe surge sorridente, abraçando a influenciadora Gessica Muniz, com a mão apoiada de forma carinhosa na cintura da loira. O gesto não passou despercebido e rapidamente virou assunto entre fãs e internautas, especialmente pelo curto intervalo desde o fim do relacionamento do cantor com Ana Castela.

Gessica Muniz tem 29 anos, é natural de Patos, na Paraíba, e atua como dentista, modelo e influenciadora digital. Conhecida nas redes por compartilhar conteúdos ligados a bem-estar, moda e sua rotina profissional no consultório, ela soma mais de 229 mil seguidores em seu perfil principal no Instagram, além de manter uma conta secundária privada, com acesso pago.

A influenciadora já foi casada com o humorista Lucas Veloso, com quem teve uma filha de 3 anos. Posteriormente, viveu outro casamento, do qual nasceu sua segunda filha, atualmente com pouco mais de 1 ano de idade.

Após a repercussão da foto, o perfil público de Gessica foi tomado por comentários de seguidores de Zé Felipe e também de fãs de seus antigos relacionamentos. As mensagens variaram entre elogios, torcida por um possível romance e críticas, mostrando que o clique inesperado foi suficiente para agitar a internet logo nos primeiros momentos do novo ano.

Por enquanto, nem Zé Felipe nem Gessica Muniz se pronunciaram sobre a proximidade registrada na imagem, mantendo o assunto apenas no campo das especulações.