Recesso: confira os serviços que irão funcionar em Anchieta

today15 de dezembro de 2021 remove_red_eye60

A Prefeitura de Anchieta irá conceder recesso de final de ano aos servidores. Por meio do Decreto nº 6.075/2020, foi regulamentada de forma antecipada e será concedido no período de 20 a 31 de dezembro. A norma não se aplica aos serviços considerados essenciais e alguns setores, como os da Saúde, irão realizar plantões.

As regras do decreto não se aplicam aos servidores da Guarda Municipal, do Pronto Atendimento Municipal e do quadro do magistério. Os setores, cujos serviços não poderão ser totalmente paralisados, deverão adotar regime de escala ou plantão. Conforme o documento, a Procuradoria Municipal ficará de plantão para atender pedidos do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Os trabalhos terceirizados não estão abrangidos pelo documento. Serviços como Casa de Passagem, Limpeza Pública, Sala de Vacina, Farmácia Básica, Defesa Civil, Guarda Vida, Vigilância Epidemiológica, Fiscalização Ambiental e de Obras e Postura, Transporte Sanitário e Gerência de Comunicação Social deverão trabalhar em regime de escala ou plantão, a fim de não interromper os trabalhos.



CONFIRA COMO SERÁ O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE:

AMA

Dias 20 a 23 e 27 a 30/12

Funcionamento somente em atividade interna para liberação de agendamentos de consultas do estado.



Farmácia

20 a 23 e 27 a 30/12

07h às 16h



Vila Olímpia (atendimento Covid-19 e síndrome gripal)

20 a 24 e 27 a 31/12

07h às 16h



Transporte saúde:

20 a 23 e 27 a 30/12

07h às 16h



Vigilância Epidemiológica:

Funcionamento durante o recesso: 18 a 31/12

Atuando as atividades relacionadas a COVID-19

– Elaboração do boletim epidemiológico

– Alta de paciente

– Entrega de resultados de exames

– Monitoramento de casos positivos

– Agendamento de teste RT-PCR para contactantes.



Vigilância Sanitária

Funcionamento nos dias 18,19, 25 e 26/12 e 01 e 02/01, das 8h às 18h.

Fiscalização volante dos estabelecimentos para orientação quanto as medidas sanitárias.



Sala de Vacina Central ( auditório do ESF 3, ao lado do PA):

Funcionamento nos dias 22 e 29/12, das 8h às 15h.

Para aplicação de todos os imunizantes contra a Covid-19.