Rede Abraço premia projetos de educação e prevenção sobre drogas no Espírito Santo

today9 de julho de 2025 remove_red_eye19

O Governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (09), a solenidade de premiação do Edital de Práticas Pedagógicas da Rede Abraço 2025. Voltado para iniciativas no campo da educação e prevenção ao uso de drogas nas escolas públicas estaduais e municipais do Espírito Santo, o edital contemplou 30 práticas pedagógicas. Cada um dos projetos selecionados foi contemplado com R$ 10 mil, totalizando um investimento de R$ 300 mil.

O evento aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, com as presenças do governador Renato Casagrande; da secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso; do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo; e do subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes.

A iniciativa, inédita no Brasil, faz parte da estratégia de prevenção ao uso de álcool e outras drogas da Rede Abraço, que visa a fortalecer os projetos realizados por professores e profissionais da Educação e que trabalham a temática da prevenção ao uso de álcool e outras drogas em suas práticas de ensino. No ano passado, foram repassados R$ 280 mil a 28 projetos contemplados no Edital.

Casagrande parabenizou os 30 contemplados por tomarem atitudes que podem mudar realidades e reforçou o trabalho da administração pública, que é o de possibilitar uma sociedade com mais dignidade. “Estamos diante de um acervo de práticas exitosas, com caminhos eficientes para a prevenção, tanto para a sociedade capixaba, quanto brasileira. Temos orgulho de ter um governo capaz de enfrentar esses desafios com tamanha capacidade de transformar histórias”, pontuou o governador.

A secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, destacou a importância dos editais lançados pelo Governo do Estado para incentivar ações de educação e prevenção em relação ao uso de álcool e drogas. “Sabemos que, paralelamente a nossa atuação no cuidado, no tratamento e na reinserção social do usuário, e na atenção à família, com o trabalho que realizamos no âmbito da Rede Abraço de forma integrada com demais secretarias e órgãos do Governo, é fundamental agirmos também no campo da prevenção”, afirmou.

Para o subsecretário de Estado de Políticas sobre drogas, Carlos Lopes, essa premiação reflete o compromisso do Governo do Espírito Santo, junto à Rede Abraço, de valorizar iniciativas pedagógicas que fazem a diferença no Estado.

“Entendemos que quanto mais cedo educarmos e prevenirmos, mais estaremos contribuindo para o fortalecimento de uma sociedade consciente e protegida. Por isso, a Rede Abraço reconhece os profissionais da educação que desenvolvem projetos essenciais na prevenção ao uso de álcool e outras drogas, oportunizando um ambiente escolar mais seguro e saudável. Não estamos falando apenas de incentivo financeiro, e sim de investimento direto no futuro de crianças e adolescentes”, ressaltou Lopes.

foto Hélio Filho/Secom