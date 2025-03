Renata Brás celebra papel irreverente no filme “Uma Advogada Brilhante”

Na pele de uma funkeira, atriz revela que se inspirou em Anitta

A atriz Renata Brás está vibrando com o lançamento de “Uma Advogada Brilhante”, filme recém-estreado e protagonizado por Leandro Hassum. No longa, ela interpreta MC Mone, uma funkeira de sucesso que luta pelos direitos de sua música “Brilhante” de forma autêntica e destemida.

Para se preparar para o papel, Renata mergulhou no universo do funk. “Assisti a entrevistas e shows de funkeiras para entender a linguagem corporal, o jeito de falar e a atitude. O figurino ajudou muito na construção! A caracterização foi essencial para que eu me sentisse dentro desse universo. Provamos várias laces e cores diferentes até chegar na loira MC Mone”, relembra Renata.

Embora tenha uma carreira sólida na dramaturgia e, principalmente, na comédia, a personagem é completamente diferente dos papéis que Renata está acostumada a interpretar. “Eu nem escuto funk. Há mais de vinte anos, fui a um baile no Rio só por curiosidade. Lembro que foi divertido, mas não é a minha praia”, conta ela, bem-humorada. “Eu adoro me desafiar e testar novas facetas como atriz, e esse papel me deu a chance de explorar um lado mais irreverente e solto, algo que eu adorei fazer”, completa.

Para criar MC Mone, uma de suas inspirações foi a cantora Anitta, admirada não só por sua presença de palco, mas também pela visão empreendedora que possui. “A Anitta me inspira como artista e empreendedora. Ela tem foco, sabe onde quer chegar e trabalha com muita determinação”, elogia Renata.

Nos bastidores, Renata se reencontrou com amigos de longa data, como Leandro Hassum, Cláudia Campolina, Paulinho Serra e Ton Prado, além de trabalhar pela primeira vez com Bruno Garcia e Nany People. “Me senti à vontade para trocar ideias sobre as possibilidades da minha personagem, o que tornou a experiência ainda mais enriquecedora. Foi um trabalho em equipe muito gostoso, e acredito que essa sintonia se reflete no resultado final do filme”, afirma.

Além do lançamento de “Uma Advogada Brilhante”, Renata se prepara para novos projetos. Um deles é “Eva Wilma: Minha Mãe Vivinha”, idealizado por John Herbert Jr., no qual ela interpretará a icônica Eva Wilma, atuando como atriz e cantora. “Eva Wilma sempre foi a atriz que mais tocou o meu coração. Estou honrada com o convite”, adianta ela, referindo-se à dama da dramaturgia que deixou um grande legado após sua morte, em 2021, aos 87 anos.

Criadora do monólogo “A Ciumenta”, Renata também pretende levar o projeto para o interior de São Paulo e para as capitais do Brasil.