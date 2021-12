Renato Casagrande autoriza reforma de escola estadual no município da Serra

Nesta sexta-feira (03) foi autorizado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, o início das obras de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Getúlio Pimentel Loureiro, no município da Serra. Com investimento de R$ 13,5 milhões, as obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e a previsão é de que sejam concluídas em 2024.

Localizada no bairro Jardim Guanabara, a Escola Estadual Getúlio Pimentel Loureiro será contemplada com sala de leitura, quadra de esportes, auditório, dois laboratórios de informática, sala multiuso, laboratório de química/biologia, laboratório física/matemática, 16 salas de aula, pátio coberto, sala de artes, ambiente administrativo e refeitório.

Durante a solenidade, o governador destacou a importância de mais esse investimento na área da educação. “Recebi três mensagens de crianças que me deixaram muito emocionado ao chegar aqui. Comemorar meu aniversário fazendo uma entrega que irá mudar o ambiente desta escola me deixa muito feliz. Gosto de realizar ações que mudam a vida das pessoas e essa obra vai mudar a realidade dos alunos, da comunidade escolar e de toda essa região. O município de Serra merece uma obra maravilhosa dessas”, disse.



A diretora da unidade, Rosângela Maria Massariol, falou sobre a emoção em receber essa obra de reforma e ampliação. “Queria demonstrar minha satisfação e alegria por estar vivenciando esse momento ímpar. O governador tem sido destaque com inúmeros investimentos. A educação capixaba é referência nacional. Agora estamos recebendo essa obra de grande representatividade que trará muito impacto para toda a comunidade”, finalizou.



“Essa é a terceira escola que estamos dando Ordem de Serviço para início da reforma nos últimos dias e ainda virão outras nas próximas semanas. Investir na educação é garantir o futuro das nossas crianças e valorizar o trabalho dos professores. Todos nós ficamos muito felizes de fazer parte disso”, completou o diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto.