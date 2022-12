Renato Casagrande é diplomado para novo mandato de Governador do Espírito Santo

today19 de dezembro de 2022 remove_red_eye21

O governador reeleito do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador eleito, Ricardo Ferraço, foram diplomados na tarde desta segunda-feira (19), em solenidade realizada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha dos eleitos nas eleições e marca o encerramento do processo eleitoral. A posse dos eleitos acontece no próximo dia 1º.

Em sua fala, Casagrande destacou a lisura e transparência do processo eleitoral, além da resiliência das instituições diante das ameaças à democracia. “As instituições foram valentes, fortes e resistentes. Conseguimos enfrentar, vencer e ultrapassar os maiores ataques que as instituições civis sofreram desde a redemocratização do Brasil. Esse trabalho da Justiça Eleitoral merece todo o nosso aplauso”, disse.

Governador Renato Casagrande.

Reeleito para o terceiro mandato à frente do Palácio Anchieta, o governador fez um agradecimento à população capixaba pela confiança depositada: “Agradeço pela honra que vocês [população] ofertam à minha história, à minha pessoa, à minha família e à minha trajetória de vida. Por estar recebendo pela terceira vez o diploma de governador do Espírito Santo. Vou retribuir essa honraria como sempre fiz: com trabalho e muito respeito”.

Casagrande prosseguiu: “Chego ao final deste processo eleitoral da mesma forma que comecei: olhando para a frente, com foco no futuro e no tanto que ainda temos que fazer para melhorar a vida de nossa gente. Consciente dos desafios que temos pela frente, mas também com a certeza de que unidos somos capazes de vencê-los e chegar sempre mais longe. O futuro do Espírito Santo está acima das nossas diferenças. Serei mais uma vez o governador de todos os capixabas. Não há mais espaço para divisões nem tempo a perder”.

fotos Hélio Filho