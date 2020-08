Renato Casagrande entrega obras de calçamento rural em Marechal Floriano

Para melhorar o acesso às áreas urbanas do município de Marechal Floriano, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), entregou, nesta sexta-feira (14), mais quatro trechos que fazem parte do Programa “Calçamento Rural”. O investimento é de R$ 382.885,00. A solenidade virtual teve a participação do governador Renato Casagrande, que também assinou um convênio para drenagem e pavimentação da Rua de Batatal, no Centro do município.

“Estamos fazendo um trabalho importante nessa região de Marechal Floriano. Investimentos fundamentais para o desenvolvimento do município. O Governo do Estado está presente nos 78 municípios capixabas e também naquelas comunidades que mais necessitam. Muitas obras que estamos fazendo são de responsabilidade do Município, mas estamos fazendo, pois temos essa marca de ser um governo municipalista. Veja como você muda uma comunidade quando se coloca um calçamento rural. Existe um sentimento maior de pertencimento. As pessoas passam a melhorar suas residências, valoriza os imóveis e as localidades”, destacou o governador Casagrande.

A implantação do Programa Calçamento Rural no município de Marechal Floriano contou com a doação por parte da Seag de 8.150,00 metros quadrados de blocos intertravados tipo holandês e 2.600,00 metros de meios-fios para atender as comunidades de Alto Rio Fundo, Suído, Sertão o Uler e Victor Hugo. Em contrapartida, a Prefeitura realizou a instalação e toda a infraestrutura necessária na obra.

“O calçamento nas comunidades muda a rotina dos moradores. Agora, o deslocamento e a distribuição de produtos agropecuários da região também foram potencializados. São investimentos importantes para o fortalecimento da agricultura familiar capixaba”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto.

Mais obras

Durante a solenidade, o governador Renato Casagrande assinou o convênio para a realização das obras de drenagem e pavimentação da Rua de Batatal, no Centro do município. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), vai investir R$ 1.019.257,58 nas obras que vão garantir adequadas condições de acesso e mobilidade aos moradores. A via está na saída para a Casa Noturna Show Haus e proporcionará acessibilidade, além de ajudar no desenvolvimento da região.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, explicou os detalhes do convênio: “Serão 4.922,35 metros quadrados de pavimentação em blocos pré-moldados, 816,74 metros de meio-fio e 62,81 metros de drenagem. Certamente, um investimento que trará mais qualidade de vida aos moradores”, disse.