Resultado do Ideb 2019 aponta redução das desigualdades na Educação do Espírito Santo

17 de setembro de 2020

O destaque nacional alcançado pelo Espírito Santo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) reflete os pilares propostos pela Secretaria da Educação (Sedu) para a Rede Pública Estadual. A gestão tem foco nos parâmetros avaliativos e diminuição das desigualdades na Rede Estadual e ajudou o Espírito Santo a conquistar a nota 4,6 (meta 4,7), ou seja, os 98% da meta.



Segundo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, “a gestão da Sedu foca em todo o território capixaba, assessorando de perto as 11 Superintendências Regionais de Educação (SRE), que atuam junto às escolas jurisdicionadas a elas”, disse.

Vitor de Angelo ainda destacou que a Rede Pública Estadual é de alta performance, com melhor distribuição e menores desigualdades. “Fico muito contente, pois não só conseguimos dialogar, mas também conseguimos excelentes parâmetros avaliativos garantindo a equidade na rede”, afirmou.



Diálogo com a Rede

A Sedu realiza, constantemente, reuniões com as SREs e visitas às escolas da Rede Estadual. Neste ano, em função da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), as visitas da equipe da Sedu foram realizadas, recentemente na Grande Vitória e no interior.



Nas últimas visitas, Vitor de Angelo enfatizou o empenho de todas as equipes escolares ao longo do ano passado. Além disso, durante estes meses as escolas, mesmo fechadas, por conta da pandemia, mantiveram atenção e foco para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. “Todas as nossas equipes estão fazendo um grande esforço neste momento inédito que estamos passando para garantir a execução das Atividades Pedagógicas Não Presenciais. Agradeço a dedicação e empenho de todos”, disse.



Idebes

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Espírito Santo (Idebes) 2019, divulgados pelo Governo do Estado no início de 2020, mostraram que os indicadores do Ensino Médio no Estado avançaram em relação ao ano anterior. Em 2018, o indicador capixaba foi de 4,10 e, neste ano, o índice subiu para 4,42, o melhor dos últimos quatro anos. O Idebes indica o nível da qualidade da aprendizagem dos alunos do Ensino Médio capixaba.

Ideb

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 para monitorar o desempenho da educação no Brasil. Ele reúne, em um só indicador, os resultados de duas dimensões de qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar, e dos resultados do Saeb.