REUNIÃO | Federação PSDB/Cidadania descarta aliança com o PT

Federação PSDB/Cidadania descarta aliança com o PT

8 de março de 2023

Na última terça-feira (07/03), durante reunião extraordinária da Federação PSDB/Cidadania, presidida pelo Presidente da Federação Deputado Vandinho Leite, pelo vice-presidente Deputado Fabrício Gandini, com participação do Deputado Mazinho dos Anjos e demais membros do colegiado, foram debatidas pautas importantes objetivando o pleito eleitoral de 2024.

Dentre os assuntos discutidos estiveram na pauta candidaturas majoritárias na capital, na Grande Vitória, bem como nos demais municípios do estado do Espírito Santo.

Ficou deliberado de forma unânime que:

1 – A Federação seguirá unida e mantendo diálogo contínuo de forma programática, objetivando lançar candidatos na maioria dos municípios da Grande Vitória;

2 – A Federação se posicionará de forma antagônica às candidaturas do PT, lançando candidaturas ou participando de palanques de oposição aos candidatos desse partido/federação;

3 – Será montado um grupo de trabalho para organizar e dialogar junto aos diretórios do PSDB e Cidadania nos municípios, visando ao pleito eleitoral de 2024.

Participaram da reunião:

Presidente do PSDB e da Federação – Vandinho Leite – PSDB.

Presidente do Cidadania e Vice-Presidente da Federação – Fabrício Gandini – Cidadania.

Vice-presidente do PSDB e Tesoureiro da Federação – Oziel Andrade – PSDB.

Tesoureiro do Cidadania e Secretário da Federação – Deyvid Alberto Hehr – Cidadania.

Deputado Estadual pelo PSDB – Mazinho dos Anjos – PSDB.