Réveillon 2026 impulsiona turismo no Espírito Santo com alta no gasto médio

today6 de janeiro de 2026 remove_red_eye64

A virada de ano apresentou resultados positivos para o turismo no Espírito Santo. Dados preliminares da pesquisa oficial realizada pela Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, apontam aumento do fluxo de visitantes de outros estados, crescimento expressivo no gasto médio diário e recorde de satisfação com a programação de Réveillon.

O levantamento foi realizado nos dias 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026, em nove municípios: Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Marataízes, Itapemirim, Anchieta, Conceição da Barra e Domingos Martins. O objetivo da pesquisa foi traçar o perfil do visitante, seus hábitos de consumo e avaliar a percepção sobre os eventos de fim de ano, servindo como base para o planejamento turístico de 2026.

Turismo nacional em alta

Um dos principais destaques foi o fortalecimento do turismo nacional. A presença de visitantes de fora do Espírito Santo aumentou, enquanto o turismo interno apresentou recuo percentual.

Minas Gerais consolidou-se como o maior emissor externo de turistas, passando de 29,6% para 34,3% do total. São Paulo também registrou crescimento, de 4,4% para 6,3%. Já os capixabas viajando dentro do próprio estado reduziram participação, de 47,3% para 39,5%, indicando maior ocupação dos destinos por visitantes de outros estados.

Entre os municípios, a Serra se destacou pelo forte apelo nacional, com 82,2% dos turistas vindos de fora do Estado, sendo 57,8% mineiros. Guarapari confirmou seu perfil cosmopolita, recebendo turistas de 11 unidades da federação, com destaque para mineiros (39%) e cariocas (28,1%). Já Domingos Martins manteve perfil predominantemente interno, com 77,8% de visitantes capixabas.

Gasto médio cresce e impacto econômico se fortalece

O impacto econômico do Réveillon foi superior ao do ano anterior. O Gasto Médio Diário Individual (GMDI) cresceu 17,3%, passando de R$ 214,50 para R$ 251,71. O tempo médio de permanência manteve-se estável, em torno de 8,1 dias.

Conceição da Barra e Vila Velha registraram os maiores gastos diários, com médias de R$ 399,43 e R$ 311,52, respectivamente. Guarapari foi o destino onde o turista permaneceu por mais tempo, com média de 11 dias, enquanto Domingos Martins apresentou estadias mais curtas, com 3,9 dias.

Hospedagem movimenta rede formal

A hospedagem em hotéis e pousadas apresentou crescimento, passando de 22,2% para 23,7% do total. A principal modalidade continua sendo a estadia em casas de parentes e amigos, que subiu para 36,8%. Já o aluguel por temporada, incluindo plataformas digitais, registrou retração.

Domingos Martins e Conceição da Barra lideraram a formalização da hospedagem, com 56,7% e 46,6% dos turistas, respectivamente, optando por hotéis ou pousadas, fortalecendo a rede hoteleira local.

Aprovação do Réveillon atinge recorde

A avaliação da programação de Réveillon apresentou avanço significativo. A taxa de aprovação (Ótimo + Bom) saltou de 68,8% para 79,8%, enquanto a reprovação (Ruim + Péssimo) caiu de 16,4% para apenas 4,9%.

Os destaques em satisfação foram Domingos Martins, com 90% de aprovação, e Vitória, com 87,3%, refletindo a boa percepção dos visitantes em relação à organização, queima de fogos e programação cultural.

A Setur-ES ressalta que os dados apresentados são preliminares. A coleta em campo já foi concluída, mas as informações ainda passam por etapas de processamento, validação e consolidação estatística. O relatório final será divulgado oportunamente nos canais oficiais do Observatório do Turismo.