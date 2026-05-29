Ricardo Ferraço anuncia convocação de 600 novos policiais penais

today29 de maio de 2026 remove_red_eye58

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, anunciou, na última quinta-feira (28), a convocação de 600 candidatos aprovados no concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES). Os convocados integram a primeira turma do certame regido pelo Edital nº 001/2025 e iniciarão o Curso de Formação em agosto, etapa obrigatória para ingresso na carreira.

A medida reforça o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da segurança pública e a ampliação do efetivo do sistema prisional capixaba, garantindo mais capacidade operacional e melhores condições de atuação nas unidades prisionais.

“Vamos convocar todos os 600 aprovados de uma só vez para ingressarem na Academia da Polícia Penal. Diferentemente do concurso anterior, quando formamos duas turmas de 300 candidatos, agora faremos uma única turma, dando mais celeridade à formação dos novos policiais penais e fortalecendo ainda mais o nosso sistema prisional”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.

Para o secretário de Estado da Justiça, Nelson Merçon, a convocação representa mais um avanço no processo de valorização da Polícia Penal e no fortalecimento da segurança pública.

“Isso demonstra o compromisso do Governo do Estado com a valorização da segurança pública e com a construção de um sistema prisional cada vez mais eficiente, seguro e preparado para atender às demandas da sociedade. Estamos investindo não apenas na ampliação do efetivo, mas principalmente na qualificação técnica e operacional dos futuros policiais penais, garantindo profissionais capacitados para atuar com responsabilidade, disciplina e excelência”, disse.

O diretor-geral da PPES, José Franco Morais Junior, ressaltou a importância do reforço para a estrutura operacional da instituição.

“A chegada dessa nova turma representa um importante avanço para o fortalecimento da segurança prisional capixaba. Formaremos profissionais preparados técnica, física e emocionalmente para atuar com responsabilidade, disciplina e compromisso com a sociedade. O ingresso de 600 novos policiais penais reforça o compromisso do Governo do Estado com a valorização da Polícia Penal e com a construção de um sistema prisional cada vez mais seguro e eficiente”, comentou.

A convocação dá continuidade aos investimentos realizados pelo Governo do Estado na ampliação do efetivo da Polícia Penal. Em 2025, foram incorporados 963 novos policiais penais aprovados no concurso realizado em 2023, contribuindo para a recomposição do quadro operacional, o fortalecimento da segurança institucional e a qualificação dos serviços prestados pelo sistema prisional capixaba.

Curso de Formação

O Curso de Formação será realizado na Academia de Polícia Penal (Acadeppen), localizada no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, com início previsto para agosto. A formação possui caráter eliminatório e classificatório, conforme estabelecido no edital do concurso, e terá duração aproximada de três meses.

A capacitação reunirá atividades teóricas e práticas voltadas à preparação técnico-operacional dos candidatos, assegurando a qualificação necessária para o exercício das funções no sistema prisional capixaba.

De acordo com o cronograma da Polícia Penal, a convocação oficial dos candidatos e as orientações para matrícula serão publicadas no dia 5 de agosto. O período de matrícula ocorrerá entre os dias 6 e 12 de agosto.