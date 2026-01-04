Rock na praia: Beat Locks faz show gratuito em Camburi neste domingo (04)

A Praia de Camburi, em Vitória, será palco de muita música e nostalgia neste domingo (04). A banda capixaba Beat Locks sobe ao palco às 20 horas, com entrada gratuita, apresentando o show tributo ao Charlie Brown Jr. mais antigo do país.

O público poderá reviver grandes sucessos do Charlie Brown Jr. em um repertório repleto de clássicos como “Zoio de Lula”, “O Coro Vai Comê” e “Proibida Pra Mim”. A apresentação também incluirá faixas autorais da Beat Locks, entre elas o novo single “Quando Ela Chegar”, que integra o primeiro disco do grupo previsto para o segundo semestre de 2026.

A banda capixaba acumula momentos marcantes ao longo de mais de 25 anos de trajetória, incluindo apresentações ao lado de ex-integrantes do Charlie Brown Jr., como Marcão Britto, Pinguim Ruas e Bruno Graveto.

Para o vocalista Maurício Pratti, o tributo é uma forma de manter viva a essência do grupo santista. “Não queremos imitar o Charlie Brown Jr. Fazemos o nosso som, com a nossa identidade, mas tocando as músicas que marcaram gerações. Levamos para o público alegria, nostalgia e honramos esse legado com muito carinho”, afirma.

A expectativa é grande para abrir o ano em clima de rock na orla de Vitória. “Tocar no primeiro domingo do novo ano, em plena Praia de Camburi, um dos cartões-postais da nossa capital, será muito especial. O público pode esperar o melhor do Beat Locks”, afirma Maurício Pratti.

Sobre o novo single

A canção “Quando Ela Chegar” já está disponível em todas as plataformas digitais e ganhou videoclipe. A faixa apresenta influências do congo com elementos eletrônicos, trazendo uma atmosfera contemporânea e envolvente que marca a nova fase criativa da banda. A composição é assinada por Maurício Pratti (voz), Lucas Carvalho (guitarra) e Juan Pablo (baixo).