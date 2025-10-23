Roda de Boteco anima final de semana em Venda Nova com petiscos e shows gratuitos

today23 de outubro de 2025 remove_red_eye62

O Roda de Boteco chega com uma edição especial em Venda Nova do Imigrante neste final de semana, em uma festa que reúne bares e botecos participantes com muita música, boa comida e cerveja gelada. A primeira edição nas montanhas capixabas terá oito estabelecimentos participantes com petiscos que traduzem os aromas e sabores locais. O evento vai acontecer no Polentão, em Venda Nova, de sexta (24) a domingo (26). A entrada é gratuita.

Entre os petiscos criados exclusivamente para o Roda de Boteco de Venda Nova, os bares e botecos trazem muito da culinária tradicional da região.

A votação dos melhores pratos será realizada de forma online nos dias do evento, com a revelação dos ganhadores no domingo, a partir das 14h. Serão escolhidos Melhor Petisco e Petisco Inovador. Cada porção será vendida pelo valor unitário de R$ 29. Além dos bares e botecos, o público vai encontrar opções de doces, sorvetes, vinhos, cervejas artesanais, cafeteria e drinks. O evento vai contar com feira de artesanato, área kids com brinquedos e muito mais.

O Piwo Cervejaria Rural, por exemplo, leva para os botequeiros um bolinho de polenta recheado com socol e queijo artesanal. Já o Quintal da Tarvos prepara uma costela bovina defumada em madeira de laranja com molho barbecue de cerveja stout. O Office BBQ vai oferecer um delicioso cupim defumado com batatinhas assadas.

No Dom Cortez, o petisco preparado para a competição foi o frango recheado com calabresa, bacon e queijo. Já no Carnívoros, a inovação ditou o prato: a cozinha preparou linguiça elaborada com carne do peixe dourado. Na famosa Cervejaria Artesanal Grecco, os amantes da gastronomia de boteco vão poder provar a coxinha da asa de galinha defumado com molho barbecue de goiabada.

Para quem gosta de massas assadas, o Empanadas do Imigrantes vai levar os sabores fraldinha na brasa com molho gorgonzola e cebola caramelizada e a vegetariana de muçarela derretida com tomate fresco e manjericão. No Venttus Beach Bar a batata é a protagonista, coberta com catupiry e costela defumada ao molho barbecue.

Música para a família toda!

O Botecão vai contar com atrações musicais para a família toda. A sexta começa com o forró de Kaique e Luan, seguido do pagode animado do Projeto Feijoada.

Já no sábado, a festa vai ter o mais forró com Luiz Paulo Forrozão, e a dupla João Pedro e Miguel fecha a noite com muito sertanejo.

O domingo, terceiro e última dia do evento, começa com a reunião da MissaDasDez, com Cantarola Italiana, coral tradicional da região de Venda Nova. Na sequência, a criançada se diverte com o Macakids. À tarde, tem MPB com Makson e o sambinha para fechar com o Grupo Molecagem.