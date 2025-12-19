“Roda do Gonti – Brasilidades” marca despedida de 2025 de Gabriel Gonti

today19 de dezembro de 2025 remove_red_eye32

“Essa ideia de roda é para a gente fazer festa junto, para celebrar esse ano e trazer boas energias para o ano que vem”, diz o cantor

Gabriel Gonti se prepara para encerrar o ano em clima de celebração e muita música boa. No dia 20 de dezembro, Patos de Minas (MG) recebe a última apresentação do artista em 2025 com o projeto “Roda do Gonti – Brasilidades”, a partir das 15h, no Tortuga On. O espetáculo contará com o Dj Michz e com o cantor de samba Bertone.

O repertório contará com músicas autorais e hits de Jorge Ben Jor, Tim Maia, Lulu Santos, Caetano Veloso, Djavan, Rita Lee, entre outros.

Após o evento Gabriel se prepara para lançar no início de 2026 seu primeiro álbum audiovisual.

“Estou com uma expectativa enorme para esse álbum sair, para realmente a gente se aproximar ainda mais do público. Esse é um dos planos principais para o ano que vem”, comenta o músico.

O último show do ano, portanto, funciona como um elo entre tudo o que foi vivido em 2025 e os novos projetos que Gabriel Gonti prepara para o ano novo.

foto Walisson Vitor